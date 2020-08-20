شكرا لقرائتكم سيف زاهر: بيراميدز يفاوض 4 لاعبين من الأهلى ويغري فايلر بـ 4 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى سيف زاهر، ان فريق بيراميدز يفاوض 4 لاعبين من النادى الاهلى ، للتعاقد معهم خلال الفترات المقبلة ، وأكد زاهر فى برنامجه ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت أن اللاعبون الاربعة هم كل من محمد شريف، عمار حمدى ، اليو دانج، وحمدى فتح مضيفا الاهلى فى ازمة كبيرة وقام بصرف جزء من مستحقات السنغالى ديانج ولكنه ليس حلا للازمة.

واستكمل أن بيراميدز قدم عرض للسويسرى رينه فايلر مدرب الاهلى ب 4 مليون دولار فى السنة بالاضافة الى طاقمه المعاون، قائلا: هناك أنباء عن نة الاهلى الاستغناء عن كريم نيديفد بعد تجدد اصابته

رجحت صحيفة سويسرية انتقال رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الى بيراميدز نهاية سبتمبر المقبل في أقوى الصفقات الصيفية التي يسعى المنافس للقلعة الحمراء خطفها بنهاية الموسم.

وقالت صحيفة "aargauerzeitung" السويسرية أنه وبالرغم من تجديد التعاقد مع المدير الفني الا أن هناك ثغرة في عقد رينيه فايلر تمنحه الضوء الأخضر في الرحيل عن الأهلي بنهاية سبتمبر المقبل وعدم الاستمرار في الموسم القادم دون دفع أية شروط جزائية للقلعة الحمراء.



رينيه فايلر

أضافت الصحيفة، أن بعض الأندية أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع فايلر، ومن أبرزهم نادى بيراميدز، الذى يرغب في توجيه ضربة جديدة للقلعة الحمراء، بعد حصوله على خدمات رمضان صبحى، لاعب هدر سفيلد تاون الإنجليزي، بعد رفضه استكمال مشواره مع الأهلى.

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وأشارت الصحيفة، إلى فايلر يشعر بعدم الراحة بعيدا عن أوروبا، والتي من الممكن أن تكون وجهة مدرب الأهلى المقبلة، خاصة وأن فايلر، دائما ما يقوم بمفاجأت عديدة في مشواره التدريبى.

ونجح فايلر، في تولى تدريب الأهلى، في أغسطس من عام 2019، مع المارد الأحمر، في تصدر الدوري المصرى، برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة، عن منافسه المباشر الزمالك، صاحب الـ39 نقطة، كما وصل مع الفريق لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه فريق الوداد المغربى، الشهر المقبل.