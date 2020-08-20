شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: الإصابات تضرب الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عبد الحميد حارس مرمي الأهلي السابق، أن مباراة القمة القادمة بين الاهلي والزمالك صعب التنبؤ بها ، مشيرا إلي أن الفريقين يمران بنفس الظروف من غيابات وإصابات .

وأضاف أمير عبد الحميد في تصريحات لبرنامج البيت االكبير علي قناة الاهلي ، أن "الصدفة والإصابات" لعبا دورًا كبيرًا في غيابه عن الملاعب سواء في وجود الحضري أو بعد رحيله عن الأهلي، كما حدث في مباراة نهائي كأس مصر 2004 أمام المقاولون العرب".

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وتابع امير عبد الحميد : "في فترة وجود الحضري في الأهلي كنت دائما معرضا للإصابات، خاصة في أوقات تألقي، وتقديمي مستويات جيدة".

وأوضح أمير: "مباراة القطن الكاميروني في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008، هي الأهم في مسيرتي، بعدما تحملت مسؤولية حراسة مرمى الأهلي في تلك الفترة الصعبة، عقب رحيل الحضري".