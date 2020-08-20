شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه دعوة للخطيب لحضور حفل افتتاح منشآت الزمالك من البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نفيه صلته بالفيديو المفبرك المزعوم له والذي يتناول سبق وقذف ضد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والذي يحقق فيه النائب العام حالياً.

وقال مرتضى منصور خلال كلمته أمام مجلس النواب في الجلسة العامة التي نظرت السماح للنائب العام بسماع أقواله دون اتخاذ أية إجراءات قانونية إن الفيديو مفبرك والتقرير الفني يثبت ذلك بالثانية والدقيقة وأنه يحترم النادي الأهلي كقلعة وأن من يرى غير ذلك أعمى.

وتحدث مرتضى منصور عن الهجوم الكبير الذي تعرض له من أعداء الوطن "القطريين وغيرهم)، مشدداً أنه تلقى تهديدات بالقتل وابنه النائب أحمد مرتضى، وأحفاده بالإضافة الى فبركة الفيلم الجنسي وغيرها من الأمور التي طالت شخصه مبدياً اندهاشه من عدم فتح التحقيقات في تلك البلاغات منذ سنتين وأكثر.

Advertisements

وأكد رئيس نادي الزمالك أن الفيديو الحقيقي تم تصويره في عام 2012 وأن كل ما جاء فيه مفبرك للغاية ولا يمت للحقيقة بصلة بخلاف أن هناك 3 شهود قاموا بنفي ما تم في البلاغ المقدم وأكدوا أنني لم أقم بذلك بالإضافة الى التقرير الفني وبالتالي كنت أتمنى من النائب العام حفظ البلاغ أو تقديم ما قام به من تحقيقات في تقريره المقدم لمجلس النواب.

وطالب مرتضى منصور من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب طرح التصويت على رفع الحصانة عنه قبل الاذن للنائب العام الاستماع الى أقواله في الاتهامات الموجهة له من قبل محمود الخطيب وآخرين.

وأنهى رئيس نادي الزمالك الدعوة الى محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي لحضور حفل افتتاح 10 منشاءات جديدة بالقلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة للتأكيد على أنه لا مشكلات بينه وبين البعض وأن الخلافات لا تفسد للود قضية.