شكرا لقرائتكم نادر السيد: مليون يورو فى الموسم.. عرض سيفا سبور التركى لرمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر السيد نجم المنتخب الوطني السابق، عن أن انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فني أو جماهيري، موضحًا بأن اللاعب لا يزال صغير فى السن، قائلا: "رمضان صبحي كان يملك العديد من العروض خلال الفترة الماضية وكان هناك شركات أوروبية مهتمة بتسويق اللاعب من خلال نادي سيفا سبور التركي".

وقال نادر السيد خلال تصريحات تلفزيونية : "النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل ووضع له راتب سنوي مليون يورو إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي".

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وكان رمضان صبحى قد رفض البقاء فى الأهلى وفضّل الانتقال لنادى لبيراميدز، رغم أن الأهلى كان قد أنهى الاتفاق المالى مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضى.

فجر مصدر مطلع فى النادى الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن محاولات مقربين من رمضان صبحى، لاعب الفريق السابق، التحدث مع شخصية أهلاوية كبيرة من أجل التوسط لدى مجلس إدارة النادى لإنهاء أزمة رمضان وعودته للقلعة الحمراء والتراجع عن الانتقال لنادى بيراميدز حسبما سبق وأعلن اللاعب.