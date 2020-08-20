شكرا لقرائتكم نادر السيد يرشيح محمد إبراهيم للإنضمام إلى بولونيا الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر السيد نجم المنتخب الوطني السابق، عن ترشيحه محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة، للإنضمام إلى نادي بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قائلا "عرضت على النادي الإيطالي، اللاعب محمد إبراهيم، نظرًا لأنه يملك إمكانيات فنية ومهارية رائعة تؤهله على الإحتراف فى الدوري الإيطالي".

وقال نادر السيد خلال تصريحات تلفزيونية : "بولونيا الإيطالي كان يرغب فى ضم رمضان صبحي، وتحدثوا معي أمس وبلغتهم بأن اللاعب وقع على عقود انضمامه لصفوف بيراميدز".

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وكان رمضان صبحى قد رفض البقاء فى الأهلى وفضّل الانتقال لنادى لبيراميدز، رغم أن الأهلى كان قد أنهى الاتفاق المالى مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضى.

فجر مصدر مطلع فى النادى الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن محاولات مقربين من رمضان صبحى، لاعب الفريق السابق، التحدث مع شخصية أهلاوية كبيرة من أجل التوسط لدى مجلس إدارة النادى لإنهاء أزمة رمضان وعودته للقلعة الحمراء والتراجع عن الانتقال لنادى بيراميدز حسبما سبق وأعلن اللاعب.