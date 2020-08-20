شكرا لقرائتكم ايمانويل ايمونيكي: فيفا سيفصل في أزمتى مع المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ايمانويل ايمونيكي، المدير الفني السابق لفرق مصر المقاصة، أحترم فريق مصر المقاصة ، وقاموا فجاة بفسخ التعاقد دون ابلاغى ولم اتوقع ما حدث معى من مسئولى الفريق بتصرفات غير لائقة .

وأضاف عبر برنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة أون تايم سبورت ، مصر بلدى الثاني والمقاصة تصرف معى بشكل غر لائق وتعاقدوا مع ايهاب جلال دون علمى وكنت اتمنى من المقاصة احترامى كلاعب سابق فى مصر، مضفا أحالت الملف الى فيفا للفصل فيه والاتحاد الدولى سيفصل فى أزمة المقاصة.

وتحدث نجم الزمالك السابق فى فرق الاحلام عن مباراة الاهلى والزمالك قائلا إنها قمة المباريات لتاريخ الناديين الكبر ، وستكون صعبة للغاية ومن الصعب توقع النتيجة ومن يفقد التركيز سيخسر المباراة

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وواصل ايمانويل حديثه قائلا: " لعبت مع جيل عظيم فى الزمالك ولا انسي هدفى فى الاهلى موسم 1994 الاستاد كان ملئ بالجماهير ولكنه خالية الان فى لحظة مختلفة عن الماضي".