شكرا لقرائتكم محمد عمارة: مانويل جوزيه خلص عليا وخلانى أبطل كرة بدرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق خلص عليا وعطل مسيرتي الكروية وخلانى ابطل كرة بدري، وأكد عمارة فى تصريحاته لبرنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ، مانويل جوزيه خلص عليا بسبب المحلة مضيفا لعبت 5 مباريات فى سنة 2001 عندما عدت منها مباراة 6-1 أمام الزمالك والاسماعيلي 4-4 ، ولكنه حاسبني على مباراة المحلة والتى انتهت بالتعادل 1-1 ، بسبب تسجيل هدف فى مرمى الاهلى لسوء تغطية منى وبعدها لعبت 4 اسيست للمهاجمين ولكنهم لم يتمكنوا من التسجيل وكان لا بد من محاسبة الفرق باكلمه وليس عمارة فقط .

وتمنى نجم الأهلى السابق أن يلعب تحت قيادة طاهر أبو زيد فى الملعب كما تمنى تغير قرار اعتزاله او تأجيله لانه اعتزل مبكرا وعمره 31 سنة.

وأكد عمارة أن أنسب قرار فى حاته كان الاحتراف فى المانيا مضيفا أنا ندمان على عدم وصول منتخب مصر لكاس العالم فى 2002 ، أما القرار الصائب فكان عندما اصيبت بالرباط الصليبي قطع جزئى وسافرت الى المانيا ولم اقوم باجراء عملية ورجعت بعد شعر لعبت على الفور.

وتابع نجم الاهلى السابق حديثه قائلا : "أعلن رأيي بصراحة حتى لو كان معارض ومخالف وانا باحب الاهلى ومش عاز اشتغل فى الاهلى واختلفت مع محمود طاهر وانتقدته ولكنه يتقبل النقد ولكن لا استطيع انتقاد الخطيب واحب بيبو كلاعب كرة منذ صغرين مضيفا بخد على خاطري من تصرف اى مسئول فى الاهلى".

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وانتقد عمارة ظاهرة رحيل النجوم الكبار فى الاهلى ، قائلا الاهلى لا يجيد التعامل مع النجوم الكبار وتكريمهم، وأرفض إقحام شرف اكرامى ووالده اكرامى الشحات دون ذنب فى أزمة رمضان صبحي ن وصبحي صاحب القرار الاول والاخير فى رحيله عن الاهلى ووجهة نظرى الشخصية انه عند الرحيل لا بد من الرحيل بموافقة الجمهور

وواصل حديث قائلا : "كنت اتمنى اقامة مباراة اعتزال لى فى الاهلى ، وانا عن نفسي هارحل لو جانى عرض اغلى، ومن الطبيعي ان يلفت اللاعبون للعروض الضخمة فى الفترة الحالية وارى ان اسعار اللاعبين فى مصر مبالغ فيها والاغلى لا يستحق 8 مليون جنية، مضيفا أن التعاقد مع صلاح محسن برقم مبالغ فيه حقق زعزعة داخل الاهلى .