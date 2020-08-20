شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: الأهلي ميتخافش عليه ورحيل رمضان صبحي غير مؤثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أن الفوز هدف مشترك للأهلي والزمالك في قمة السبت المقبل بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز، متوقعا خروج المباراة بشكل جيد.

وقال ربيع خلال تصريحات تليفزيونية:" مباريات القمة خارج التوقعات ولا يمكن تقييم الأمور وفقا لنتائج المباريات الأخيرة لأن مباريات القمة لها حسابات خاصة".

وعن رحيل رمضان صبحي من الأهلي قال : " مدرسة الأهلي لا تتأثر برحيل أي لاعب مهما كان اسمه والأهلي ميتخافش عليه خاصة وأن لقب الدوري محسوم الأهلي هذا الموسم ".

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ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك للقاء القمة الجديد الذي تجمعهما فى التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والعشرين للدورى، فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته، بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن الجميع يعتبر لقاء القمة بطولة خاصة لجماهير الناديين بعيدا عن موقفهما بالدورى.

يدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.