كلباء والذيد والبطائح والمدام ومليحة ترفض تحويلها من أندية كرة طائرة عاملة إلى مساندة

طالبت أندية أتحاد كلباء والذيد والبطائح والمدام ومليحة ،اتحاد الكرة الطائرة بعقد ورشة عمل قبل الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها الاثنين المقبل، وذلك في أول رد فعل من الأندية الخمسة التي أعلنت رفضها الكامل للقرار الذي اتخذه الاتحاد مؤخراً بتحويلها من أندية عاملة إلى أندية مساندة خصوصاً أن هذه الأندية أكملت السنتين تحت مظلة اتحاد الطائرة وظلت تشارك في أنشطة الاتحاد للموسمين 2018-2019 و2019 -2020 فضلاً عن التزامها بدفع رسوم إصدار البطاقات للاعبين وتستند في ذلك إلى الإيصالات الصادرة من اتحاد الكرة الطائرة، وأكد جميع القائمين على أمر الأندية الخمسة أنها أكملت المدة القانونية المقررة واستوفت كافة الشروط التي تتعلق باعتمادها كأندية عاملة وليس مساندة وسبق للأندية المذكورة المشاركة في التصويت على مشاركة لاعب أجنبي واحد أو لاعبين في بطولات الاتحاد، وتم ذلك في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 26 مارس 2019 بحضور وإشراف ممثل الهيئة العامة للرياضة عبدالله حسن، وتم التعامل معها على أساس أنها أندية عاملة قبل أن تكمل العامين، وتم تحويلها إلى مساندة بعد أن أكملت العامين ما دعا هذه الأندية للتساؤل، وتملك هذه الأندية كافة المستندات والمراسلات التي تؤكد أنها اعتمدت أندية عاملة و تفاجأت بتحويلها إلى أندية مساندة ولن يسمح لها بالتصويت في انتخابات دورة الاتحاد القادمة 2020-2024 ، وتأتي مطالبة الأندية بعقد ورشة عمل كرد على الخطابات التي تلقتها الأندية المذكورة من اتحاد الكرة الطائرة ومن المتوقع أن تشغل قضية هذه الأندية الوسط الرياضي قبل الانتخابات القادمة، نظراً لتمسك الأندية الخمسة بحقوقها كاملة.

وحول المستجدات التي طرأت على ساحة الكرة الطائرة أوضح عبدالله حسن الدرمكي، أمين سر عام نادي اتحاد كلباء بأن ناديه سيتبع كل الطرق المشروعة للمحافظة على حقوق النادي، مؤكداً أنهم خاطبوا الاتحاد، مطالبين بعقد ورشة عمل قبل الجمعية العمومية.

وقال: هذا حق أصيل بالنسبة لنا ولبقية الأندية المتضررة من القرار المفاجئ وبناء على النظام الأساسي نحن أعضاء عاملون في اتحاد الكرة الطائرة ولن نقبل ولن نتنازل عن حقنا وواثقون من سلامة موقفنا الذي تدعمه مسيرتنا لمدة سنتين، تحت مظلة اتحاد الكرة الطائرة.

ومن جانبه أبدى عبدالله مطر الكتبي، أمين سر عام نادي المدام الثقافي الرياضي استغرابه من القرار المفاجئ الذي شكل صدمة للأندية التي تم تحويلها من عاملة إلى مساندة وقال: نحن في نادي المدام نرفض القرار، لأنه ولا يخدم الأندية واللعبة بصفة عامة فقد كنا ننتظر أن يتم دعمنا بدلاً من جعلنا أندية مساندة وأضاف: جاء القرار في الوقت الذي نجتهد ونبذل أقصى الجهود للارتقاء باللعبة في النادي وإضافة مزيد من الفرق، لأننا نخطط لبناء فرق قوية لتأسيس فريق للرجال يحمل اسم النادي ونطمح أن نكون ضمن فرق الواجهة في هذه اللعبة التي تحظى بقاعدة جيدة في النادي والمنطقة بصفة عامة وكل ما نرجوه أن يعيد الاتحاد النظر حول هذا القرار، لنحصل على حقنا في العضوية العاملة.