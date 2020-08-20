شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يعير رينيير لدورتموند والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ، أنه أعار لاعبه البرازيلي اليافع رينيير، لبوروسيا دورتموند الألماني لمدة سنتين.

وكان لاعب منتخب البرازيل للشباب تحت 23 عاماً قد انتقل إلى الريال في فبراير/شباط الماضي،حتى 2026.

ووصل رينيير (18 عاماً) إلى إسبانيا قادماً من فلامنجو بعد الفوز معه بكأس ليبرتادوريس، والدوري البرازيلي في الموسم الماضي.

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