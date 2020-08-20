شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يبرئ رئيسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد فتحها تحقيقاً داخلياً أولياً، إغلاق القضية التي تتعلق باتهام رئيسه السويسري جاني إنفانتينو من قبل السلطات القضائية في بلاده ب«التواطؤ» و«السلوك الجرمي»، على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.

وقال بيان فيفا: «بعد مراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة»، قرر رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات «إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم».

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