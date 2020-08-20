سان جيرمان إلى نهائي «الأبطال» للمرة الأولى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت الصحف الأوروبية بالتأهل «التاريخي» و«المستحق» لباريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على لايبزيج الألماني 3-0، مشيرة إلى تفوق فريق العاصمة وموهبة أفراده وتحديداً البرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا وكيليان مبابي.

وسجل أهداف بطل فرنسا كل من البرازيلي ماركينوس (13) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (42) والإسباني خوان برنات (56)، في حين قدم الثلاثي الهجومي الناري (نيمار ومبابي ودي ماريا) مستوى مميزاً وعبثوا بدفاع لايبزيج كيفما أرادوا.

ويلتقي سان جيرمان في النهائي المقرر في 23 الحالي مع بايرن ميونيخ أو ليون الفرنسي اللذين لعبا أمس.

وكتبت «فرانكفورتر الغماين تسايتونج» الألمانية أن سان جيرمان كان الفريق الأفضل بفضل مواهبه الفردية واستحق عن جدارة انتصاره في لشبونة وأكد بطريقة مقنعة جداً طموحه بإحراز اللقب.

وأضافت«نيمار كان اللاعب الأكثر حضوراً والأكثر خيالاً على أرضية الملعب في حين كان لدي ماريا اليد الطولى في ثلاثة أهداف».

أما بالنسبة إلى الموقع الرسمي ل«در شبيجل»الألمانية، فأعتبر بان«لايبزيج تحطم في نصف النهائي أمام نوعية باريس سان جيرمان».

وقالت مجلة«كيكر» إن فريق المدرب الشاب يوليان ناجلسمان خسر بثلاثية نظيفة أمام فريق تفوق عليه في جميع مجالات اللعب.

أما في إنجلترا، فعنونت صحيفة «دايلي تيليجراف» بخط عريض في صدر صفحاتها الرياضية «الفرنسيون الأرستقراطيون» مع صورة لنيمار ودي ماريا، مشيرة إلى أن فريق العاصمة كان في «نزهة» أمام منافسه الألماني.

وكان لسان حال صحيفة «ذا جارديان» مماثلاً بعض الشيء حيث علقت على صورة لنيمار ومواطنه ماركينوس صاحب الهدف الأول بالقول «نيمار يقود نزهة باريس سان جيرمان نحو أول نهائي لفريقه».

وأضافت «هذا ما يحصل عندما يتخلى نجوم باريس سان جرمان عن نرجسيتهم ويتبعون خطة المدرب توخل، ويلعبون كفريق حقيقي. بدل خيبة جديدة، أظهر بطل فرنسا جدية كبيرة».

من جهتها، علقت صحيفة «آس» الإسبانية على صورة لنيمار وماركينوس بالقول «لقد طاروا نحو المجد» ووصفت دي ماريا بأنه لاعب «كبير».

أما «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية فكتبت: «سان جيرمان تاريخي»، مضيفة «لم يتمكن لايبزيج من مجاراة سان جيرمان من الناحية الفنية كما أن تنظيمه لم يكن جيداً أمام نوعية الفريق الفرنسي».