مفاجآت في الـ «NBA»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجر كل من أورلاندو ماجيك، وبورتلاند ترايل بلايزرز مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطهما المرشحين البارزين للقب متصدري المنطقتين الشرقية والغربية ميلووكي باكس ولوس أنجلوس ليكرز على التوالي في المباراة الأولى بينهما في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين(NBA).

ويدين الفريقان بفوزيهما إلى نجميهما المونتينيغري نيكولا فوتشوفيتش وداميان ليلارد، حيث سجل الأول 35 نقطة مع 14 متابعة لأورلاندو ماجيك الذي حسم المباراة في صالحه بنتيجة 122-110، والثاني 34 نقطة لبورتلاند الفائز بنتيجة 100-93.

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