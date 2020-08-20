شكرا لقرائتكم خبر عن ازارو يدخل اهتمام بيراميدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات جادة مع المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي المنتهية إعارته للاتفاق السعودي، حيث تم التحدث مع اللاعب لإقناعه برفض تمديد عقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويرغب مسؤولو الأهلي في تمديد عقد ازارو مقابل مليون دولار سنوياً بزيادة 300 ألف دولار عن عقده السابق، تمهيداً لاستمراره مع الفريق، أو ليتمكن النادي من بيعه بمبلغ مناسب، إلا أن إدارة بيراميدز تحاول منع اللاعب من التمديد.
واكد مسؤولو بيراميدز إنه سيحصل على ضعف الراتب المعروض عليه في الأهلي ليتساوى برمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الانجليزي والذي سينتقل لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعد أن رفض الجناح الدولي الاستمرار مع الأهلي.
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