مذكرة تفاهم بين اتحاد القوس والسهم ومجموعة الفرسان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرم اتحاد الإمارات للقوس والسهم مذكرة تفاهم مع مجموعة الفرسان القابضة بهدف تعزيز التعاون المشترك للإرتقاء باللعبة وذلك من خلال تقديم الاتحاد للدعم الفني والإداري، وتقديم المجموعة عن طريق منتجع الفرسان الرياضي الدولي البنية الاساسية والامكانات اللازمة لاعداد كوادر وطنية محترفة في هذه الرياضة على كافة المستويات المحلية والخليجية والدولية.

وأشاد حسن المزروعى،الأمين العام للاتحاد بمذكرة التفاهم، مؤكداً أنها تشكل قيمة مضافة للجهود التي يبذلها الاتحاد لرعاية وخدمة رياضة القوس والسهم وفرصة ذهبية لتبادل الخبرات والاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها المجموعة

ومن جانبه، اكد سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة بأن المذكرة تأتي فى إطار المساهمة في تحقيق خطة أبوظبي التنموية 2030.

وبموجب الاتفاقية فان الفرق التابعة لاتحاد الإمارات للقوس والسهم سيتم تدريبها على ميادين منتجع الفرسان الرياضى المجهزة وفقاً لافضل المعايير الدولية، بالاضافة إلى صقل مهارة الرماة والحكام والمدربين ووضعهم على طريق الاحتراف الدولي.

شهد توقيع الاتفاقية كلا من الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد وفريق رماية القوس والسهم.