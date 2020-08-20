

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعمل نبيل المزروعي، لاعب منتخب الإمارات السابق لكرة القدم، ومالك شركة كونكورد لتنظيم الفعاليات والتسويق، على مبادرة جديدة وهي تنظيم تحدي المحامل السبعة في «حب الإمارات»، وهو سباق للمحامل الخشبية التراثية سيقام في بحيرة كلباء بالشارقة في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني.

وأوضح نبيل المزروعي، انه تم التنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي اتحاد كلباء، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لتنظيم الحدث الكبير، مبيناً أن المحامل السبعة تمثل الإمارات السبع، وقال إن السباق سيتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً وهي العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.