برنامج وطني واعد لإعداد جيل من الأبطال في كرة اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتشكل حالياً ملامح برنامج وطني واعد لتأهيل وصناعة جيل من الأبطال في كرة اليد، وتجهيزه للمستقبل من أجل تحقيق الإنجازات وحصد الألقاب، مع الاعتماد على عناصر شابة ونخبة من الوجوه الجديدة الواعدة (مواليد 2003 و2004)، تم اختيارها بعناية من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتلك المرحلة السنية، بقيادة الكابتن قاسم عاشور.

ويمتد هذا البرنامج بشكل مبدئي لمدة عامين من أجل صقل مهارات هذا الجيل، وإكسابه الخبرات الدولية اللازمة، بالتنسيق والتعاون مع الأندية.

وقال قاسم عاشور المدير الفني لمنتخب الناشئين، إن التصور موجود وواضح بالنسبة له وسيعرضه قريباً على لجنة المنتخبات ومجلس إدارة الاتحاد، موضحاً أنه سيتم استغلال قرار تأجيل بطولة آسيا للناشئين في أوزبكستان التي كانت مقررة في أكتوبر 2020 إلى النصف الثاني من مارس 2021، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أفضل لهذه البطولة، وإنه سيناقش مع لجنة المنتخبات واتحاد اللعبة، التعديلات التي سيجريها على برنامج إعداد المنتخب.

وأشار أن هذا البرنامج سيكون جزءاً من التصور الشامل لإعداد هذا الجيل.

وعن ملامح البرنامج الجديد لإعداد المنتخب للبطولة الآسيوية بعد تغيير موعدها، قال: «ستكون أمامنا فرصة لزيادة عدد التجمعات. ومن حسن الحظ أن التأجيل سيمنحنا الوقت للعمل لفترة أطول مع هذا الجيل وصقل قدرات لاعبيه، خصوصاً أن معظم لاعبيه من الوجوه الجديدة التي تنضم لأول مرة للمنتخب وستكون بطولة آسيا في أوزبكستان محطة من محطات تجهيز هذا المنتخب لبطولة آسيوية نتمنى أن نستضيفها في الإمارات 2022، ونستهدف منها أن تكون فرصة مناسبة للإعلان بشكل واضح عن وجود جيل جديد قوي لكرة اليد الإماراتية يمكنه أن يصعد منصات التتويج ويحصد الألقاب الخليجية والعربية والقارية».

وعن العناصر المساعدة لنجاح هذا المشروع، قال عاشور: «الأندية جزء مهم للغاية من نجاح هذا المشروع، وسأكون على تشاور دائم معها ومع مدربيها في المسابقات المحلية، حتى نضمن استدامة التطور في مستوى اللاعب. ومن أجل ذلك سنسعى إلى اعتماد نظام مسابقات شبيه بنظام المسابقات الآسيوية، يقوم على التجمعات، وإقامة عدد كبير من المباريات في مدة زمنية قصيرة، بمكان واحد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يخوض الفريق 8 مباريات رسمية قوية خلال 10 أيام، وفي ظني سيكون ذلك نقلة نوعية كبيرة لمستقبل اللعبة في الدولة».

وعن أول تجمع مقترح للمنتخب في المرحلة المقبلة، أوضح أنه «كان من المفترض أن يتجمع المنتخب أوائل الشهر الجاري، لكن في ضوء تأجيل بطولة آسيا، لدينا أكثر من مقترح حالياً سيتم عرضه على لجنة المنتخبات ومجلس إدارة الاتحاد، منها أن يكون أول تجمع للمنتخب في سبتمبر المقبل. ومن المقترحات أيضاً، أن نستثمر بشكل جيد إجازات نهاية الأسبوع؛ لأن معظم اللاعبين في المنتخب من طلبة المدارس».