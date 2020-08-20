«هيئة الرياضة» تستعرض دليل الضوابط الاحترازية لعودة النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت الهيئة العامة للرياضة خلال ورشة العمل التي نظمتها «عن بُعد» بمشاركة عدد كبير من ممثلي الاتحادات الرياضية، وبحضور عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة «دليل الضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية» بالدولة.

يأتي الدليل ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة، خاصة التي تمثلت بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

وقال عبد المحسن الدوسري: الدليل مُلزم للجميع؛ من أجل سلامة القطاع الرياضي، والرغبة في العودة للنشاط حاضرة؛ لكن يجب أن تكون بشكل مدروس؛ لتفادي أية خسائر.

واستعرض عمر خلف وتامر عز الدين من إدارة الشؤون الرياضية أهم المحاور التي وردت بدليل الضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية تحت عنوان: «كيف تبدأ الاتحادات الرياضية بعودة الأنشطة» وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والضوابط والإجراءات العامة في حالات التعقيم، وحالات الاشتباه في حالات مرضية.

وتم شرح الحالات التي يُمنع فيها اللاعبون من ممارسة النشاط الرياضي، والإجراءات التي تخص اللاعبين والمدربين وإجراءات ما قبل التدريب وما بعده، وكذلك الإجراءات وضوابط عمل المنشآت الرياضية، وتأكيد الاتحادات بوضع ضوابطهم الخاصة لكل لعبة؛ بناءً على الإجراءات الاحترازية لاتحاداتهم الدولية وخاصية كل لعبة؛ من حيث احتكاك اللاعبين ببعض ومكان ممارسة هذه اللعبة.