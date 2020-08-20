شنيشل مرشح لتدريب الأولمبي العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بات مدرب فريق نفط الوسط العراقي في الموسم الماضي راضي شنيشل من بين الأسماء المطروحة على طاولة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم؛ لتدريب منتخب العراق الأولمبي.

وسبق للمدرب راضي شنيشل تدريب منتخب العراق الأولمبي في تصفيات أولمبياد لندن 2012 وحقق معه نتائج جيدة، كذلك أشرف شنيشل على تدريب منتخب العراق الأول في أكثر من بطولة، ويعد من المدربين العراقيين القلائل الذين أشرفوا على تدريب الفرق الجماهيرية الـ4؛ لقوة الجوية، الطلبة، الزوراء والشرطة.

وكانت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قد رشحت مجموعة من المدربين لاختيار أحدهم لتدريب منتخب العراق الأولمبي، ومن بين أبرز الأسماء التي تسربت إلى وسائل الإعلام راضي شنيشل، هادي مطنش، يونس القطان وغيرهم.