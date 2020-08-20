شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وساسي سبب تجميد الزمالك لصفقة رمضان صبحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مصدر مسؤول في الزمالك أن سبب توقف تحرك إدارة النادي عن ضم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد المنتهية إعارته للأهلي، يعود لرغبة النادي في الحفاظ على قوامه الأساسي، خاصة الثنائي اشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، مبيناً أن إدارة الزمالك ترى الأفضل للفريق هو الحفاظ علي الثنائي ساسي وبن شرقي، وليس ضم رمضان صبحي، وأن الحالة الوحيد للتحرك المكثف لضمه تكون حال رحيل واحد من الثنائي بن شرقي، وساسي، عن الفريق.

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