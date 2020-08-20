الروسي إيفانوف يُحاضر الحكام في معسكر صربيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُواصل لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم تنفيذ برنامج إعداد قُضاة الملاعب استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020-2021 من خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الصربية بلغراد، بمشاركة 64 حكماً من حكام الفريق الأول.

واستعانت اللجنة بالروسي فلنتين إيفانوف المحاضر الدولي المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وصاحب الخبرة الطويلة في مجال التحكيم، حيث قدم محاضرة نظرية وعملية للحكام بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الحكام، وحمد بن حنيفة عضو اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام.

وتناولت المحاضرة الأخطاء التي تُرتكب داخل منطقة الجزاء، ولمس الكرة باليد، والتحرك المثالي للحكم في المستطيل الأخضر وقراءة اللعب للوصول إلى المكان المناسب لاتخاذ القرار الصحيح، كما تم عرض لقطات فيديو لمثل هذه الحالات، ومناقشتها حسب التعديلات الأخيرة لقانون اللعبة.

وفي الجانب العملي تمت الاستعانة بعدد من اللاعبين الهواة بغرض التطبيق الفعلي للحالات التحكيمية التي تمت مناقشتها في المحاضرة النظرية، مع استخدام أسلوب المراجعة الفورية عبر الفيديو بهدف تصحيح الأخطاء بشكل سريع.

وأكد خالد الدوخي المدير الفني للحكام أن المعسكر يسير وفق الخطة التي وضعتها اللجنة، بهدف إعداد الحكام بشكل مثالي للموسم الجديد الذي سينطلق اعتباراً من الشهر المقبل، مشيداً بحرص كافة الحكام الموجودين في صربيا على أداء الحصص التدريبية بكل رغبة وحماس وجدية، وكذلك تفاعلهم الإيجابي مع المحاضرات النظرية.