كلباء يضم التشيلي فيرنانديز ويتطلع للاستفادة من الدورة الودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلن اتحاد كلباء تعاقده الرسمي مع المهاجم التشيلي من أصول برازيلية جونيور فيرنانديز في صفقة انتقال حر لموسم واحد، ليصبح المحترف الرابع في صفوف كتيبة النمور بجانب التوجولي بنبيل مالابا هداف الفريق، والبرازيلي واندرسون، والأرجنتيني ماتياس بيسانو.

وأثنى علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء، على اللاعب فيرنانديز وأكد أنه إضافة للفريق الكلباوي الطامح بقوة إلى تقديم موسم مميز يرضي تطلعات أبنائه وقاعدته الجماهيرية، لافتاً إلى أن اختيار اللاعب التشيلي تم بناء على رؤية الجهاز الفني، وحاجة الفريق لتدعيم الجانب الهجومي.

من جانبه، أعرب التشيلي جونيور فيرنانديز عن سعادته بالانضمام إلى فريق اتحاد كلباء، وخوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي الزاخر بالعديد من الأسماء المميزة والنجوم، متمنياً أن يكون عند حسن الظن ويساهم بجانب زملائه اللاعبين في تحقيق الطموحات المرجوة، وبالفعل أنخرط اللاعب فيرنانديز في معسكر الفريق بدبي بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

على خط آخر، واصل فريق الكرة الكلباوي تدريباته اليومية بملاعب نادي الوصل عبر معسكره التدريبي الذي يتضمن المشاركة في بطولة الشارقة الودية التي يستهلها، الخميس، بلقاء جاره خورفكان على ملعب خالد بن محمد بالشارقة، وأثنى الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق على سير البرنامج الإعدادي، وعلى الدورة الرباعية التي ستكون مفيدة للأجهزة الفنية واللاعبين، خاصة في ظل التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية في التعاقدات الجديدة لإحداث التوازن المطلوب في خطوط الفريق.