شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن شخبوط يهنئ وزير الرياضة في سلطنة عمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ذي اليزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان بالثقة الغالية التي أولاه إياه، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، متمنياً له التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النهضة في مجالات الرياضة والشباب والثقافة في سلطنة عمان.

كما هنأ ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، مشيداً بالنجاحات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات السابقة كمستشارة لوزيرة التربية والتعليم للبرامج التعليمية وخدمتها للقطاع العام طوال 30 عاماً والرئيس السابق للاتحاد العماني للشطرنج في أول تشكيل للاتحاد العماني لرياضة الأذكياء ونجاحها اللافت في نشر رياضة الشطرنج في مختلف ربوع سلطنة عمان والمدارس العمانية مما جعل الاتحاد العماني للشطرنج أحد أبرز الاتحادات الناشئة في قارة آسيا خلال سنوات قليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن شخبوط يهنئ وزير الرياضة في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.