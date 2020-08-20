ميسي يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد ميسي بلقب «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة»، في إطار المحطة البلجيكية الرابعة للنسخة الـ27، والتي أقيمت في مضمار وارجيم، يوم الاثنين، امتداداً لنجاحاتها ومكانتها الريادية في سباقات الخيل العالمية.

ونجح البطل «ابن داحس» من قطع مسافة السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر جروب، «3» بزمن 1:46:82 دقيقة؛ وذلك بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس، وقيادة الفارس جنتي مارين، فيما حل بالمرتبة الثانية فريدي باي، وجاء ثالثاً كونشيتا دي ايه في السباق الذي شهد مشاركة 12 خيلاً في تحدي القمة البلجيكية التي شهدت حالة تصادم طفيفة في عمق المستقيم عند منعطف النهاية بين ماكالان وكونشيتا استفاد من خلالها الجواد ميسي وأصحاب المقدمة، كما تميز السباق بمشاركة أفضل أسطبلات الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائز السباق 30 ألف يورو.

وأقيم السباق برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، في ظل التنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

وأعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية» عن سروره بنجاحات سباق المحطة البلجيكية الذي أقيم للعام الخامس على التوالي، مبيناً أن الحدث يواصل رحلة حصاد الإنجازات امتداداً لمسيرته التاريخية وسمعته المرموقة ومكانته الكبيرة التي تشهد لها المضامير العالمية.

وقال: شهد لقاء القمة البلجيكية تنافساً كبيراً وإثارة قوية بين مجموعة الخيول الطامحة؛ لإحراز اللقب وانعكست على السباق بشكل مباشر، ما يؤكد على المشاركة الثرية من قبل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا وحرصها على الدفع بأهم الأسماء في سباق الكأس الغالية.