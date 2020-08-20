مذكرة تفاهم بين «دبي الرياضي» ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الفعاليات الرياضية وسلامة الرياضيين.

وقع مذكرة التفاهم التي تستمر ثلاث سنوات قابلة للتمديد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب عدد من المديرين والمختصين في المؤسستين؛ وذلك في مقر مجلس دبي الرياضي، وأعلن الطرفان عن توفير جميع السبل؛ لتحقيق أهداف المذكرة؛ لكي تكون إضافة مهمة للفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها سنوياً في دبي وتدعم جهود المحافظة على سلامة المشاركين فيها، والارتقاء بجودة التنظيم وإسعاد المشاركين.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين لتكون تتويجاً لتعاون ثنائي مهم بين المؤسستين؛ كون مجلس دبي الرياضي هو الجهة الحكومية المسؤولة عن القطاع الرياضي في إمارة دبي، والذي يسعى إلى تطوير الحركة الرياضية، وخلق بيئة رياضية شاملة، تستجيب لمتطلبات المجتمع، فيما تتولى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مهام تقديم خدمات إسعافية مبتكرة ورائدة عالمياً على مستوى إمارة دبي باحترافية واستدامة؛ لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع؛ من خلال كوادر بشرية مؤهلة ضمن بيئة محفزة للابتكار.

​ وتهدف مذكرة التفاهم إلى: تفعيل الجهود المشتركة بين الطرفين في مجال التعاون والشراكة في تنفيذ الأحداث والفعاليات الرياضية التي من شأنها رعاية المصالح المشتركة بين الطرفين في إطار تحقيق الهدف العام؛ لإنشاء الطرفين، ضمان سلامة وصحة المشاركين في الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي؛ من خلال توفير أفضل خدمات الإسعاف اللازمة في الحالات الطارئة من قبل المؤسسة، ونشر الوعي الصحي والممارسات السليمة لمنتسبي المؤسسات الرياضية والمشاركين في الفعاليات الرياضية الخاضعة لإشراف المجلس.

كما تتضمن تدعيم أوجه الشراكة والتعاون في كافة الأعمال التنفيذية بينهما؛ المتمثلة في مجالات: الترويج عن كافة الأحداث التي ينظمها الطرف الآخر، مشاركة الطرفين في الأحداث الرياضية التي يقدمها كل طرف، وغيرها من المجالات التي تسهم في الارتقاء بتنظيم الفعاليات الرياضية وسلامة وسعادة المشاركين فيها، وكذلك نشر ثقافة أهمية ممارسة الرياضة، والنشاط البدني كأسلوب حياة، وتشجيع أفراد المجتمع؛ للمشاركة فيها.

وقال سعيد حارب أمين عام المجلس: مجلس دبي الرياضي يعمل مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية؛ لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو سعادة وسلامة أفراد المجتمع وتمتعهم بالنشاط والحيوية والروح الإيجابية، وتعزيز الإنجازات الرياضية. العلاقة التي تربط مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، علاقة قديمة ونصنفها على أنها علاقة شراكة وتعاون استراتيجي؛ لخدمة الوطن والمجتمع؛ حيث تترابط أهداف المؤسستين كثيراً في محور مهم؛ هو سلامة أفراد المجتمع؛ لأن الرياضة نشاط أساسي، يحافظ على صحة ونشاط وحيوية أفراد المجتمع، كما أن جهود فرق الإسعاف توفر الحماية للرياضيين، وتقدم لهم الدعم للمحافظة على سلامتهم ومواصلة ممارسة هواياتهم الرياضية بأمان، وكذلك المحافظة على سلامة الرياضيين في البطولات المحلية والدولية المختلفة، ونحن نفخر بجودة العمل في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي تمتلك فرق عمل متخصصة ومعدات متطورة بما في ذلك الإسعاف البحري.

وقال خليفة حسن الدراي: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حريصة دائماً على التواجد، وتقديم الدعم للفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، ولدينا كوادر متخصصة ووسائل حديثة ومبتكرة؛ لتقديم الرعاية والدعم للمشاركين في الفعاليات الرياضية المختلفة سواء كانت مجتمعية أو بطولات تنافسية محلية ودولية؛ لأننا سلامة المشاركين هي جزء من مسؤوليتنا المهنية، كما أنها محور مسؤوليتنا الوطنية تجاه الفعاليات التي تحمل اسم دبي وتتميز بتطبيق أعلى معايير الجودة».