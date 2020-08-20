خالد جلال يرد على ميدو حول اتهامه بالحصول على تسريبات بتشكيل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى خالد جلال المدير الفني لنادي مصر حصوله على تشكيل نادي الزمالك قبل مباراة الفريقين عن طريق تسريب من داخل النادي الأبيض.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال خالد جلال :"ميدو يقول أنني حصلت على تسريب، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق".

وقال جلال بعد التعادل مع الزمالك (0-0) في الدوري أنه علم باعتماد كارتيرون على الشباب في مواجهة فريقه وقام ببناء الخطة بعد معرفته بذلك.

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واتهم ميدو مدرب الزمالك الأسبق بالحصول على تسريبات من داخل القلعة البيضاء بالتشكيل من أجل مساعدته على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف مدرب نادي مصر :"ليست هناك مشكلة بيني وبين ميدو، أحترم الصغير قبل الكبير، لكن ما قاله غير صحيح، عرفت باعتماد الزمالك على الناشئين قبل المباراة من خلال قائمة الفريق".

وأنهى جلال :"مصر كلها عرفت باعتماد كارتيرون على الناشئين عند إعلان القائمة، لست أنا الوحيد الذي كان يعرف، وفي النهاية أتمنى التوفيق من كل قلبي لنادي الزمالك".