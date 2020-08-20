المقاصة: الأهلي لم يفاوضنا لضم محمد إبراهيم.. ونتمنى احترافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، وجود مفاوضات رسمية من قِبل مسؤولي النادي الأهلي معهم بخصوص لاعبهم محمد إبراهيم.

وأضاف هويدي ـ خلال مداخلة ببرنامج جمهور التالتة المّذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 ـ :"لم يحدث تواصل رسمي من قبل مسؤولي الأهلي وبيننا بخصوص محمد إبراهيم ربما هناك أحاديث مع وكيله".

وأتم مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، حديثه بالإشارة إلى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق كان له دوراً في عودة اللاعب لمستواه، مضيفاً:"نتمنى له الخير والاحتراف أيضاً".

وكان مصر للمقاصة قد ضم محمد إبراهيم لمدة موسمين قادماً من الزمالك عقب انتهاء عقده.