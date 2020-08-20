العطار: تعطل الفيديو خطأ تقني غير مقصود.. ووصول حكام القمة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة، أن تعطل الفيديو خلال مباراتي الإنتاج الحربي والأهلي، والزمالك أمام نادي مصر، كان خطأ تقنيا غير مقصود.

وأشار العطار في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أن تقنية "الفار" تٌنفذ للمرة الأولى في مصر، وهناك أكثر من مسؤول عن تنفيذها من مصورين، ومخرجين، والمسؤولين عن الكهربا وتوصيلها بسيارة الفيديو.

وأوضح العطار أنه تم عقد جلسة، لمناقشة أزمة وضعية الكاميرات في الملعب والتي تتسبب في صعوبة بمتابعة الفيديو للحكام في الحالات التي تحتاج تدخل، مشيرًا إلى أن المخرجين يطلبون وضع الكاميرات بشكل معين بما يتناسب مع النقل، ولكن تؤثر على عمل حكم الفيديو.

وأكمل: "طلبنا عدد من الطلبات بشكل وضعية الكاميرات وتم الاستجابة لها"، مطالبا الجميع بدعم التجربة لتنجح خلال مباريات الدوري، قائلاً: "التحكيم على مسافة واحدة من جميع الفرق".

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وعن حكام القمة، قال العطار إن الحكام سيصلوا إلى القاهرة غدا، وسيتم الإعلان عن أسمائهم، موضحا أنهم حكام من المستوى الأول ومن إحدى المدارس الكروية الكبيرة في أوروبا.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في إطار مباريات الدوري، على ستاد القاهرة، تحت قيادة تحكيمية أجنبية.

وعلق على أزمة مباريات النادي المصري: "الحق عاد لأصحابه في أزمة المصري بعد التأكد من إيجابية عينة أكثر من 10 لاعبين، والأخطاء في ظهور حالات إيجابية وسلبية كان مع النادي المصري فقط، بسبب تحليل اللاعبين خارج الاتحاد".

واختتم: "أحمد مسعود حارس المصري قام بالتحليل مع اتحاد الكرة في المرة الأولى قبل مباراة حرس الحدود، وظهرت عينته إيجابية ضمن 16 فردا من النادي المصري، قبل أن يقوم بالتحليل خارج الاتحاد مرتين ظهرت في واحدة منهما سلبية والأخرى إيجابية، وعاد لإجراء التحليل مع الاتحاد خلال اليومين السابقين وظهرت حالته إيجابية أيضا".