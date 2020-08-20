الرجاء: سنصدر بياناً بشأن موقف أحداد في وقت لاحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن الفريق سيعلن موقف حميد أحداد لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، في بيان رسمي في وقت لاحق.

وقال وهبي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "لا توجد إصابات في صفوف الرجاء بفيروس كورونا، وأجرينا أكثر من 500 فحص طبي للفريق بأكمله".

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وتابع: "لدينا علاقات جيدة مع جميع الفرق العربية وليس الزمالك فقط، ونتابع مبارياته وسنشاهد مباراته أمام الأهلي يوم السبت".

واختتم المتحدث الرسمي عند سؤاله عن موقف حميد أحداد مع الفريق: "سنعلن عن موقف حميد أحداد في بيان رسمي في وقت لاحق".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في 25 سبتمبر القادم.