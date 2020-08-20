مرتضى منصور لمصطفى محمد: سأتركك للإحتراف في حالتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى مصطفى محمد لاعب الفريق، بشأن تركه يرحل للاحتراف الخارجي. وقال مرتضى في مقطع فيديو نشرته قناة نادي الزمالك أثناء اجتماع منصور بلاعبي الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي: "قلت لمصطفى محمد أن يركز عندما يأتي له عروض للاحتراف". Advertisements وأضاف منصور متحدثاً لمصطفى محمد: "اكسب الأهلي وارفع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسأتركك للاحتراف في أي مكان تريده". ووجه رئيس نادي الزمالك رسالة لمحمود علاء وطارق حامد لاعبا الفريق قائلاً: "أطلب من محمود علاء وطارق حامد أن يأتوا لي، بشأن ما يريدون تعديله في عقدهم". ويلتقي الزمالك بالأهلي في لقاء القمة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري we المصري.

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