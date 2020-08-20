رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل القمة: هل تخشون الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك بلاعبي فريقه في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر تدريبات النادي الأبيض لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي في الدوري يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور للاعبيه في لقاء تم إذاعته عبر قناة الزمالك :"الأهلي ليس بعبع، نلعب حتى لا يقولون الزمالك يخشى مواجهة الأهلي، هل أحدكم خائف الآن؟".

وأضاف رئيس الزمالك للاعبيه :"فزتم على الأهلي في المباريات الأخيرة باستثناء الهزيمة التي كان سببها جلوس أحمد الشناوي مع محمود الخطيب قبل المباراة مباشرة".

Advertisements

وتابع مرتضى منصور :"متعوا أنفسكم وجماهيركم يوم السبت، الفوز على الأهلي فقط يمحي التعادل مع فريق مصر، ولا تهمنا بطولة الدوري، تركيزنا على دوري الأبطال".

وعن الأهلي قال مرتضى :"ظل حتى الدقيقة 70 يعاني أمام فريق أسوان وكانت النتيجة (1-0) فقط، لم يعد الأهلي مخيفاً".

وتحدث رئيس الزمالك عن نجم الأهلي :"إذا رأيتم وليد سليمان يرتدي خاتماً في إصبعه أوقفوا المباراة فوراً، هذا غير قانوني، بالإضافة إلى أنه يحمل السحر في هذا الخاتم".

وأنهى مرتضى منصور :"هناك دفعة من المستحقات للاعبين يوم السبت قبل لقاء الأهلي، ودفعة أخرى قبل السفر لمواجهة الرجاء، وقبل لقاء العودة سيحصل الفريق على الدفعة الأخيرة".