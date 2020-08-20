ليفاندوفسكي يُعادل رونالدو.. 9 أرقام من تأهل بايرن ميونخ لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تأهل نادي بايرن ميونخ الألماني، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2019-2020، بعدما حقق الفوز على نادي ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة.

وحقق النادي البافاري العديد من الأرقام القياسية بعد الفوز على ليون في مباراة نصف النهائي بالبطولة الأوروبية.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز الأرقام القياسية خلال مباراة بايرن ميونخ وليون:

- ليفاندوفسكي سجل إجمالي 55 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو العدد الأكبر في الدوريات الخمس الكبرى منذ لويس سواريز (59 هدفاً) في موسم 2015-2016.

- أحرز سيرجي جنابري 9 أهداف في 9 مباريات، ويعتبر هو أول لاعب ألماني يسجل في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا 9 أهداف منذ موسم 2011- 2012 منذ ماريو جوميز.

- بات بايرن أول فريق يفوز بـ10 مباريات متتالية في دوري الأبطال، بعدما كسر رقم برشلونة 2002-2003 حين فاز في 9 مباريات متتالية.

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- تأهل بايرن ميونخ لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه، وتوج بـ5 ألقاب وجاء في مركز الوصيف 5 مرات.

- ليفاندوفسكي سجل هدفه الـ15 في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم ليعادل رقم رونالدو مع ريال مدريد موسم 2018، فيما يتبقى له هدفين ليعادل رقم الدون البرتغالي في موسم 2014 بـ17 هدفا.

- كسر بايرن حظه في مباريات نصف النهائي، بعد تتويجه ببطولة 2012-2013 أمام دورتموند، خسر بعدها بايرن 4 مباريات في نصف النهائي 3 مرات أمام ريال مدريد، ومرة أمام برشلونة بمواسم 17-18، و15-16، و14-15، و13-14.

- أحرز بايرن ميونيخ 42 هدفا في مباريات دوري الأبطال، ليتخطى رقمي ريال مدريد وليفربول المسجلين بـ41 هدفا في موسم واحد بدوري الأبطال، فيما يحتفظ برشلونة بتصدر أكثر الأندية إحرازا للأهداف في موسم واحد بـ45 هدفا، مع مراعاة خوض بايرن ميونيخ مباراتين أقل بسبب إقامة مباراتي دور الـ8 ونصف النهائي من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب بسبب فيروس كورونا هذا الموسم.

- يعتبر هذا هو النهائي رقم 18 لنادي ألماني في تاريخ دوري الأبطال.

- للمرة الثانية في التاريخ تقام مباراة النهائي بين فريقين من ألمانيا وفرنسا، الأولى كانت في موسم 75-76 حين فاز بايرن على سانت إتيان بهدف.