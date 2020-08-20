تعرف على موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خطوة أخيرة تفصل بطولة دوري أبطال أوروبا عن خط النهاية هذا الموسم بعد ختام مباريات ربع ونصف النهائي وتبقى المباراة الختامية فقط.

باريس سان جيرمان فاز على لايبزيج بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، وبنفس النتيجة فاز بايرن ميونيخ على فريق ليون ليتأهل لملاقاة الفريق الفرنسي.

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المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 23 أغسطس على استاد النور في البرتغال دون حضور جماهيري.

فريق بايرن ميونيخ تأهل إلى المباراة النهائية 10 مرات من قبل كان أخرها في عام 2013 عندما توج الفريق البافاري باللقب.

وعلى الجهة الأخرى يظهر فريق باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث يسعى لمعانقة اللقب الأول، في حين يستهدف بايرن اللقب السادس.