مدرب دجلة: أهدرنا نقطتين أمام الإسماعيلي.. وأصبحنا فريقاً أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة أن فريقه خسر نقطتين بالتعادل مع الإسماعيلي في الجولة 20 في بطولة الدوري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة التي انتهت (1-1) على استاد الإسماعيلية قال نيكوديموس :"أشعر بالرضا على الأداء، لكننا خسرنا نقطتين، سيطرنا على المباراة وكنا نستحق حصد النقاط الثلاث".

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وأضاف مدرب دجلة :"كان من المهم جداً أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا ونترجم اللمسات الأخيرة إلى أهداف، لكننا بشكل عام أصبحنا فريقاً أفضل من السابق".

وتابع بابافاسيليو :"كل الأندية مستعدة للمباريات في الوقت الحالي، لكن الأزمة ستكون لاحقاً بعد أن نضطر للعب مباراة واحدة كل ثلاثة أيام".

وأنهى مدرب دجلة :"يجب أن نفكر جيداً في هذا الأمر، توقفنا لأشهر ثم عدنا للتدريبات لخمسة أسابيع، والآن سنلعب كل ثلاثة أيام، علينا التفكير في صحة اللاعبين أولاً".