أحمد بلال يكشف كواليس خناقته مع حسام حسن

كشف أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل خناقته مع حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، معه خلال تدريبات القلعة الحمراء. وقال بلال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " عندما تم تصعيدي إلى الفريق الأول تم منحي قميص مران يحمل رقم 9، ليأتي حسام حسن من بعيد ويقول لي هو انت اللي هتلعب مكاني؟".

وأضاف: " كابتن حسام حسن كان صعب جدا في مثل تلك الأمور، هو شخصية صعبة للغاية في الكرة، ورقم 9 بالنسبة له أمر هام". الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " عندما تم تصعيدي إلى الفريق الأول تم منحي قميص مران يحمل رقم 9، ليأتي حسام حسن من بعيد ويقول لي هو انت اللي هتلعب مكاني؟".وأضاف: " كابتن حسام حسن كان صعب جدا في مثل تلك الأمور، هو شخصية صعبة للغاية في الكرة، ورقم 9 بالنسبة له أمر هام".

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