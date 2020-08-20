أحمد بلال: لا يوجد مقارنة بيني وبين مصطفى محمد

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، بأنه أفضل من مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، مشددا على أنه لا توجد شبه مقارنة على الإطلاق.

وقال بلال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لا يجب أن يقوم أى شخص بمقارنتي باللاعب مصطفي محمد، وهناك فارق كبير

فى المستوي بيني وبينه، فأن لعبت للمنتخب الوطني إلى جانب هناك فارق إمكانيات لصالحي".وأضاف: "لا أخشي أحدًا وتصريحاتي تعبر عن وجهة نظري، وأحترم جماهير نادي الزمالك للغاية ولم أتعدي عليهم مطلقًا".