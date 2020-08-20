أحمد بلال: تصريحاتي حول لاسارتي فى قناة الأهلي قد تكون سبب رحيلي

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، انتقاده للأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، خلال فترة تواجده بقناة النادي. وقال بلال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "تصريحاتي حول لاسارتي فى قناة الأهلي قد تكون سبب رحيلي، ولا أخاف من أى شخص على الإطلاق، وهاجمت استراتيجية المدير الفني حينذاك".

وأضاف: "مروان محسن ومصطفي محمد فى نفس المستوي الفني، وهما مستواهما منخفض خلال الفترة الحالية". رحيلي، ولا أخاف من أى شخص على الإطلاق، وهاجمت استراتيجية المدير الفني حينذاك".وأضاف: "مروان محسن ومصطفي محمد فى نفس المستوي الفني، وهما مستواهما منخفض خلال الفترة الحالية".

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