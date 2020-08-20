ميدو يكشف تشكيل الأهلي المتوقع في لقاء القمة

توقع أحمد حسام ميدو تشكيل الأهلي خلال مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز. وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " فايلر سيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: قناة النهار: " فايلر سيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة ، Advertisements أيمن اشرف ، علي معلول أيمن اشرف ، علي معلول خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد هاني خط الهجوم: أفشة، مروان محسن، أجايي. وختم حديثه قائلا:" بادجي سيكون ورقة رابحة على دكة البدلاء وسيتم الدفع به في الشوط الثاني للقاء".

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