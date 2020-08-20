ميدو: انتظروني محللاً للقمة ١٢٠

أكد أحمد حسام ميدو أن مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها السبت المقبل بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز ستكون مثيرة وممتعة رغم فارق النقاط بين الفريقين. وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار: " سأعود إلى مقعد المحلل في الاستديو التحليلي لمباراة القمة بقناة النهار من تقديم عمر ربيع ياسين ووجود عصام الحضري وحسني عبد ربه ". قناة النهار: " سأعود إلى مقعد المحلل في الاستديو التحليلي لمباراة القمة بقناة النهار من تقديم عمر ربيع ياسين ووجود عصام الحضري وحسني عبد ربه ". وختم حديثه قائلا: " مشاركة أوباما لمدة ٩٠ دقيقة أمام نادي مصر يعني تجهيزه لمباراة الأهلي للعب بشكل أساسي في القمة ١٢٠". ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة ويليه الزمالك برصيد 39 نقطة.

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