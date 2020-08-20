صور مباراة بايرن ميونخ وليون في دوري أبطال أوروبا “تأهل مستحق مع الشكر لإيكامبي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “بايرن ميونخ وليون” في قمة مباريات اليوم الأربعاء 19-8-2020 بالدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا.

نقلت مباراة “بايرن ميونخ وليون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نقلت على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خوسيه الفالادي.

واستقبل ملعب نادي سبورتينج لشبونة “خوسيه الفالادي” مباراته الأخيرة قبل تحول المباراة النهائية إلى ملعب النور التابع لنادي بنفيكا.

وفاز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد ليتحقق النهائي المرعب أمام باريس سان جيرمان الذي ترشح على حساب لايبزيج ليلة أمس الثلاثاء.

وأنهى البايرن الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة بواسطة الجناح الدولي الألماني “سيرج جنابري” لاعب آرسنال السابق في الدقيقتين 18 و33.

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ورفع سيرج جنابري رصيده لـ 9 أهداف بهذه الثنائية، ليتقدم في المركز الثالث بلائحة هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 بفارق هدف واحد عن صاحب الوصافة “هالاند” الذي ودع مع بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان قبل كورونا.

وأهدر ليون العديد من الفرص السهلة خلال الشوطين، لعل أبرزهم للاعب الكاميروني “إيكامبي” مطلع الشوط الأول عندما ارتطمت تصويبته في القائم الأيسر لمانويل نوير، ومطلع الشوط الثاني عندما سدد في جسد نوير وهو منفرد به تمامًا.

وعاقب بايرن ميونخ اهمال أولمبيك ليون في التعامل مع الفرص التي أتيحت له أمام مرمى مانويل نوير، وأضاف الهدف الثالث قبل دقيقتين فقط من نهاية اللقاء برأسية روبرت ليفاندوفسكي بعد عرضية من النجم جوشا كيميش.

وعزز روبرت ليفاندوفسكي بهذا الهدف موقعه في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، ليضمن التتويج بلقب الهداف، في ظل ابتعاده عن زميله جنابري بستة أهداف.

وبهذه النتيجة تأهل بايرن ميونخ إلى المباراة النهائية لملاقاة “باريس سان جيرمان” على ملعب النور يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

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