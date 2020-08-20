ملخص مباراة بايرن ميونخ وليون في دوري أبطال أوروبا “النهائي المرعب يتحقق”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “بايرن ميونخ وليون” في قمة مباريات اليوم الأربعاء 19-8-2020 بالدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا.

نقلت مباراة “بايرن ميونخ وليون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نقلت على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خوسيه الفالادي.

واستقبل ملعب نادي سبورتينج لشبونة “خوسيه الفالادي” مباراته الأخيرة قبل تحول المباراة النهائية إلى ملعب النور التابع لنادي بنفيكا.

وفاز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد ليتحقق النهائي المرعب أمام باريس سان جيرمان الذي ترشح على حساب لايبزيج ليلة أمس الثلاثاء.

وأنهى البايرن الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة بواسطة الجناح الدولي الألماني “سيرج جنابري” لاعب آرسنال السابق في الدقيقتين 18 و33.

ورفع سيرج جنابري رصيده لـ 9 أهداف بهذه الثنائية، ليتقدم في المركز الثالث بلائحة هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 بفارق هدف واحد عن صاحب الوصافة “هالاند” الذي ودع مع بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان قبل كورونا.

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وأهدر ليون العديد من الفرص السهلة خلال الشوطين، لعل أبرزهم للاعب الكاميروني “إيكامبي” مطلع الشوط الأول عندما ارتطمت تصويبته في القائم الأيسر لمانويل نوير، ومطلع الشوط الثاني عندما سدد في جسد نوير وهو منفرد به تمامًا.

وعاقب بايرن ميونخ اهمال أولمبيك ليون في التعامل مع الفرص التي أتيحت له أمام مرمى مانويل نوير، وأضاف الهدف الثالث قبل دقيقتين فقط من نهاية اللقاء برأسية روبرت ليفاندوفسكي بعد عرضية من النجم جوشا كيميش.

وعزز روبرت ليفاندوفسكي بهذا الهدف موقعه في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، ليضمن التتويج بلقب الهداف، في ظل ابتعاده عن زميله جنابري بستة أهداف.

وبهذه النتيجة تأهل بايرن ميونخ إلى المباراة النهائية لملاقاة “باريس سان جيرمان” على ملعب النور يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

بايرن ميونخ 3-0 ليون

ملعب النور (لشبونة – البرتغال)

دوري أبطال أوروبا (دور نصف النهائي)

انتهت

???? أصحبكم في هذه التغطية “ محمود ماهر ” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

محمود ماهر من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365. تشكيلة بايرن ميونخ : مانويل نوير – ألفونسو ديفيز – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – جوشا كيميش – تياجو ألكانتارا – جوريتسكا – سيرج جنابري – إيفان بيريسيتش – توماس مولر – روبرت ليفاندوفسكي.

مانويل نوير ألفونسو ديفيز دافيد ألابا جيروم بواتينج جوشا كيميش تياجو ألكانتارا جوريتسكا سيرج جنابري إيفان بيريسيتش توماس مولر روبرت ليفاندوفسكي. تشكيلة ليون : أنتوني لوبيز – مارسال – مارسيلو – ديناير – دوبوا – كاكوريه – برونو – حسام عوار – كورنيه – ممفيس ديباي – إيكامبي.

أنتوني لوبيز مارسال مارسيلو ديناير دوبوا كاكوريه برونو حسام عوار كورنيه ممفيس ديباي إيكامبي. يدير هذا اللقاء الحكم الإسباني “ لاهوز ”.

* الشوط الأول ..

1” صافرة بداية المباراة..

صافرة بداية المباراة.. 5 “ ضغط شرس من بايرن في بداية هذه المباراة، وأنتوني لوبيز يتصدى لمحاولة من روبرت ليفاندوفسكي قبل عبورها لخط المرمى، لتخرج ركنية..

ضغط شرس من بايرن في بداية هذه المباراة، وأنتوني لوبيز يتصدى لمحاولة من روبرت ليفاندوفسكي قبل عبورها لخط المرمى، لتخرج ركنية.. 10” ليون يظهر بعض الشجاعة ويحاول الضغط على دفاع البايرن بانطلاقات سريعة من اليمين واليسار..

16” أووووووووووه…كيف ضاعت؟؟؟ إيكامبي يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد بالقدم اليسرى، لترتطم في القائم الأيسر لمانويل نوير الذي سقط أرضًا فور انفراد إيكامبي.

أووووووووووه…كيف ضاعت؟؟؟ إيكامبي يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد بالقدم اليسرى، لترتطم في القائم الأيسر لمانويل نوير الذي سقط أرضًا فور انفراد إيكامبي. 18” ⚽️ جووووووووووووووووووووووول…بايرن ميونخ يتقدم في النتيجة بالهدف الأول إثر تصويبة صاروخية من على خط الـ 18 بالقدم اليسرى، بعد اختراقه في العمق الدفاعي من الجهة اليمنى..هدف على طريقة آرين روبن، ركض بجوار خط التماس ثم اختراق للداخل بالسرعة ثم التصويب بقوة على أقصى يمين الحارس. !

بالقدم اليسرى، بعد اختراقه في العمق الدفاعي من الجهة اليمنى..هدف على طريقة آرين روبن، ركض بجوار خط التماس ثم اختراق للداخل بالسرعة ثم التصويب بقوة على أقصى يمين الحارس. 18” صنع الهدف “ كيميش ” حين قام بتمرير الكرة إلى جنابري على الرواق الأيمن.

كيميش حين قام بتمرير الكرة إلى جنابري على الرواق الأيمن. 27” تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء ليون، والحارس لوبيز يمسك بها بسبب تواجده في نفس مكان التسديدة ..

29” حارس ليون “ أنتوني لوبيز ” يتصدى لتسديدة مقوسة بإبعادها عن المقص الأيسر إلى ركنية..

أنتوني لوبيز يتصدى لتسديدة مقوسة بإبعادها عن المقص الأيسر إلى ركنية.. 31” سيطرة مستمرة من بايرن ميونخ..

33” ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووول…بايرن ميونخ يضيف الهدف الثاني بواسطة سيرج جنابري، بعد كرة عرضية من إيفان بيريسيتش عبرت من جميع مدافعي ليون لتجد ليفاندوفسكي الذي حولها في المرمى ليتألق الحارس لوبيز في إبعدها، لكنها ارتدت لتجد جنابري الذي تابعها في الشباك.

35” ???? بطاقة صفراء للاعب ليون “ مارسيلو ”

مارسيلو 42” ???? بطاقة صفراء للاعب ليون “ مارسال ”

مارسال 45” صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدفين دون رد.

*الشوط الثاني

صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ ???? تغيير في بايرن ميونخ بنزول “سولي” بدلاً من جيروم بواتينج..

46″ ???? نزول مينديس بدلاً من برونو في تشكيلة ليون..

50″ أووووووووووه…إنفراد صريح لجناح بايرن ميونخ “بيريسيتش” يهدره بتسديدة سيئة في جسد أنتوني لوبيز..

55″ أوووووووووه…رأسية جميلة من مدافع ليون “ديناير” بعد عرضية من ركنية، لكنها في يد الحارس نوير، بعدما وضعها البلجيكي في وسط المرمى.

58″ ???? تغيير جديد في تشكيلة ليون بنزول “موسى ديمبيلي” بدلاً من ممفيس ديباي..

59″ أوووووووووووووووووووه…فرصة هدف مؤكد تضيع من ليون .. حسام عوار يمرر عرضية من الجهة اليسرى، أرضية رائعة، تجد إيكامبي الذي سدد في جسد مانويل نوير، بينما كان يستطيع المراوغة والتسديد..

60″ ليون في حالة جيدة الآن..

63″ ???? بيريسيتش يترك مكانه في تشكيلة البايرن لكينجسلي كومان ..

67″ ???? تغيير ثالث لليون بنزول “رينيه أديلايد” بدلاً من إيكامبي المخيب ..

67″ ???? تغيير رابع لليون بمشاركة الخطير “تيتي” بدلاً من دوبوا.

69″ سيطرة سلبية من ليون دون خطورة واضحة منذ فرصة إيكامبي ..

73″ ???? التغيير الخامس والأخير لليون بمشاركة الشاب الجزائري “ريان شرقي”.

75″ ???? تغيير ثالث في صفوف بايرن، فيليب كوتينيو محل سيرج جنابري ..

77″ ✅ مستوى بايرن ميونخ يتحسن بعد نزول كوتينيو .. الفريق يستعيد هيمنته على الكرة..

78″ ???? بووووووووم…تصويبة مقوسة ذكية من كوتينيو على طريقته الخاصة، تمر جوار القائم الأيسر بياردة واحدة قبل أن تلمس أحد اللاعبين.لتتحول ركنية.

79″ ❌ ???? هدف ملغي لبايرن ميونخ. بداعي التسلل على كوتينيو..

82″ ???? تغييران في صفوف بايرن بنزول “بينجامين بافار وتوليسو” بدلاً من جوريتسكا وألكانتارا.

86″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول…الهدف الثالث لبايرن ميونخ، هدف العادة لروبرت ليفاندوفسكي برأسية جميلة بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها “كيميش” من الرواق الأيمن..

90″ صافرة نهاية المباراة.. فوز مستحق للبايرن

ليون لعب باستهتار اليوم ولم يستفد من الفرص الكثير التي اتيحت له

بايرن تأهل باقتدار بعد تغلبه على ليون والاستهتار..

نراكم في بث مباشر النهائي بعد 4 ايام من الآن، يوم 23 اغسطس الجاري.

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