نتائج مباريات اليوم الاربعاء 19-8-2020 “بايرن ميونخ إلى نهائي لشبونة”

أقيمت قمة مباريات اليوم الاربعاء 9-8-2020 على ملعب خوسيه آلفالادي في لشبونة بين ليون وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبثت على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.
ونجح بايرن ميونخ في حسم تأهله إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد تحقيق الفوز بنتيجة مقنعة قوامها ثلاثة أهداف دون رد، بعد 5 أيام من تدمير له لفريق برشلونة بثمانية أهداف لهدفين في مباراة ربع النهائي يوم الجمعة الماضية.
ولعبت 4 مباريات في الجولة 26 من الدوري السعودي، الأولى بين الفتح والاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، واستمرت المواجهات بلقاء شرس بين الفيصلي والاتحاد على ملعب الأول انتهى بالتعادل 1/1.
وعاد الدوري المغربي للعمل بعد تأجيل بعض مبارياته بسبب ظهور حالات فيروس كورونا بين صفوف أكثر من فريق، وحل الرجاء ضيفًا على الفتح الرباطي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، واستطاع الفوز بهدف دون رد ليتابع تصدره لجدول ترتيب البطولة الاحترافية.
وفي مصر أقيمت مباراة بين الإسماعيلي ووادي دجلة ضمن الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب الاسماعيلية الدولي وانتهت بالتعادل الايجابي 1/1.
وتزامن مع لقاء الإسماعيلي 4 مباريات في الدور التأهيلي الأول لدوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020، لكن معظمها أندية مغمورة غير معروفة على الصعيد القاري، باستثناء نادي لودوجوريتس رازجراد البلغاري الذي ظهر أكثر من مرة في دور مجموعات أبطال أوروبا في السنوات القليلة الماضية.
إليكم جميع نتائج مباريات اليوم
|
المباريات ????
|
نتائج المباريات ????
|
المسابقة ????
|
ليون – بايرن ميونخ
|
3/0 (بث مباشر)
|
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
|
الفتح – الاتفاق
|
1/1
|
الدوري السعودي الجولة 26
|
الفيصلي – اتحاد جدة
|
1/1
|
الدوري السعودي الجولة 26
|
أبها – الحزم
|
2/0
|
الدوري السعودي الجولة 26
|
الرائد – الشباب
|
1/2
|
الدوري السعودي الجولة 26
|
الفتح الرباطي – الرجاء
|
1/0
|
الدوري المغربي الجولة 23
|
حسنية أكادير – أولمبيك آسفي
|
2/2
|
الدوري المغربي الجولة 23
|
يوسفية برشيد – نهضة بركان
|
0/0
|
الدوري المغربي الجولة 23
|
سريع وادي زم – المغرب التطواني
|
0/0
|
الدوري المغربي الجولة 23
|
الاسماعيلي – وادي دجلة
|
1/1
|
الدوري المصري الجولة 20
|
معان – شباب الأردن
|
1/1
|
الدوري الأردني الجولة 5
|
الأهلي – سحاب
|
0/0
|
الدوري الأردني الجولة 5
|
الرفاع – الحد
|
3/0
|
الدوري البحريني الجولة 14
|
آرارات آرمينيا – أومونيا نيقوسيا
|
1/0
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
مولده – كوبيون بالوسورا
|
0/5
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
فلورا تالين – سدوفا
|
1/1
4/2 (ركلات جزاء)
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
صعود سدوفا
|
دينامو تيفليسي – تيرانا
|
2/0
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
مكابي تل أبيب – ريجا إفسي
|
0/2
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
سيلجي – دوندالك
|
0/3
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
فرينكفاروزي – بورجوردين
|
0/2
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
كوناه – إف كي ساراييفو
|
2/0
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
بودوكنوست – لودوجوريتس رازجراد
|
3/1
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
شيريف تيراسبول – فولا إيتش
|
0/2
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
فلوريانا – كلوج
|
2/0
|
دوري أبطال أوروبا – التأهيلي الأول
|
ريد بول سالزبورج – أولبيك ليون
|
3/4
|
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
|
انتر ميلان – ريال مدريد
|
0/0
|
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
|
الشارقة – عجمان
|
2/1
|
مباريات ودية في الإمارات
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم الاربعاء 19-8-2020 “بايرن ميونخ إلى نهائي لشبونة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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