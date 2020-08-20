نتائج مباريات اليوم الاربعاء 19-8-2020 “بايرن ميونخ إلى نهائي لشبونة”

أقيمت قمة مباريات اليوم الاربعاء 9-8-2020 على ملعب خوسيه آلفالادي في لشبونة بين ليون وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبثت على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ونجح بايرن ميونخ في حسم تأهله إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد تحقيق الفوز بنتيجة مقنعة قوامها ثلاثة أهداف دون رد، بعد 5 أيام من تدمير له لفريق برشلونة بثمانية أهداف لهدفين في مباراة ربع النهائي يوم الجمعة الماضية.

ولعبت 4 مباريات في الجولة 26 من الدوري السعودي، الأولى بين الفتح والاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، واستمرت المواجهات بلقاء شرس بين الفيصلي والاتحاد على ملعب الأول انتهى بالتعادل 1/1.

وعاد الدوري المغربي للعمل بعد تأجيل بعض مبارياته بسبب ظهور حالات فيروس كورونا بين صفوف أكثر من فريق، وحل الرجاء ضيفًا على الفتح الرباطي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، واستطاع الفوز بهدف دون رد ليتابع تصدره لجدول ترتيب البطولة الاحترافية.

وفي مصر أقيمت مباراة بين الإسماعيلي ووادي دجلة ضمن الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب الاسماعيلية الدولي وانتهت بالتعادل الايجابي 1/1.

وتزامن مع لقاء الإسماعيلي 4 مباريات في الدور التأهيلي الأول لدوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020، لكن معظمها أندية مغمورة غير معروفة على الصعيد القاري، باستثناء نادي لودوجوريتس رازجراد البلغاري الذي ظهر أكثر من مرة في دور مجموعات أبطال أوروبا في السنوات القليلة الماضية.

إليكم جميع نتائج مباريات اليوم