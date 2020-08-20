فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وليون في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة “بايرن ميونخ وليون” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-8-2020 في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نُقلت مباراة “بايرن ميونخ وليون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نُقلت على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

أنهى بايرن ميونخ الألماني مغامرة ليون الفرنسي وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي اقيمت على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية للبطولة والتي يلتقي فيها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل على استاد “دا لوز” أو “النور” في لشبونة.

وقدم بايرن أداء قويا خاصة على المستوى الخططي خلال شوطي المباراة حيث استدرج ليون في بداية اللقاء ثم أجهز عليه بهدفين سجلهما سيرج نابري في الدقيقتين 18 و33 وأهدر الفريق أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة بحسم اللقاء تماما في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، أهدر بايرن أكثر من فرصة مبكرة لكنه حافظ على تقدمه وسط محاولات بائسة من ليون للعودة في المباراة.

وفي الدقيقة 88 ، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن بضربة رأس متقنة ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

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يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة باقي مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملاعب محايدة في البرتغال بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأهل فريق “بايرن ميونخ” الألماني إلى هذا الدور بعد اقصاءه “برشلونة” الإسباني في دور 8، بعدما اكتسحه بنتيجة تاريخية (8-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب “النور” يوم 14-8-2020.

بينما صعد “ليون” الفرنسي على حساب “مانشستر سيتي” الإنجليزي، بعدما انتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” يوم 15-8-2020.

إليكم أهداف مباراة بايرن ميونخ وليون في دوري أبطال أوروبا

هدف التقدم لبايرن “جنابري” 1-0

هدف بايرن الثاني “جنابري” 2-0

هدف بايرن الثالث “ليفاندوفسكي” 3-0

لقطات من المباراة..

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