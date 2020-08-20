فلاته: لاعبو اتحاد جدة يعانون من الضغوط.. وراضٍ عن التعادل أمام الفيصلي

أبدى لاعب اتحاد جدة “عبد المحسن فلاته” رضاه التام عن نقطة التعادل أمام الفيصلى، ووصفه بأنه فريق كبير.

وتعادل اتحاد جدة مع الفيصلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال فلاتة:” الفيصلي فريق كبير، وتقدم علينا ونجحنا في إدراك التعادل، نسعى لتقديم نتائج جيدة في المباراة المقبلة، وشهادة خميس الزهراني في حقي شئ يسعدني بكل تأكيد”.

وأضاف:” نعاني من ضغط شديد بسبب النتائج الأخيرة ووضعية الفريق، في جدول ترتيب الدوري السعودي“.

وأكمل:” لاعبو الاتحاد لديهم رغبة قوية في الظهور بشكل قوي، في المباريات المقبلة”.

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