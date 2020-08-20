الأحمدي: الفيصلي فريق قوي فاز على أهلي جدة.. والتعادل أمر جيد

أكد لاعب فريق اتحاد جدة “كريم الأحمدي“، أن نقطة التعادل من الفيصلي مُرضية، خاصة أن المنافس فريق شرس وفاز على بعض الفرق الكبرى في المباريات السابقة، بالدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل اتحاد جدة مع الفيصلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الأحمدي في تصريحات عقب نهاية المباراة: “نقطة جيدة وكنا خاسرين ونجحنا في العودة، والفيصلي فريق كبير وفاز على اهلي جدة وحقق نتائج مميزة هذا الموسم”.

وأضاف: “لم تتاح لنا فرص كثيرة أمام المرمى، وفريق الفيصلي كان يلعب بكل قوة، حاولنا الوصول وتسجيل الأهداف، ولكن لم نستطع سوى إدراك التعادل”.

وأكمل:” هدفنا تقديم نتائج مميزة في الفترة المقبلة، ونعد جماهير اتحاد جدة بتحقيق نتائج إيجابية في المواجهات القادمة”.

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