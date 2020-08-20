لاعب الفيصلي: تعادلنا أمام اتحاد جدة نتيجة مُرضية.. وسعداء بالنقطة

أعرب لاعب فريق الفيصلي “مصطفى بصاص”، عن رضاه التام بالخروج بنقطة التعادل مع اتحاد جدة. وتعادل اتحاد جدة مع الفيصلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. وقال بصاص: “الحمد لله، نتيجة التعادل مُرضية بالنسبة لنا وكنا نطمع في الفوز بالثلاثة، ولكن أفضل من الخسارة بكل تأكيد”. وأضاف:” تقدمنا بهدف على اتحاد جدة، وتعرضنا للهجوم الشديد في الشوط الثاني وضغط كبير على مرمانا واستطاعوا التعادل، وحسب ظروف المباراة قدمنا شوطا جيدا”. وواصل:” نتمنى ختام الموسم بشكل جيد وحجز مركز متقدم، وهدفنا الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا“. ..

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