ليفربول يكشف عن مبارياته الودية استعدادًا للموسم المقبل

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن المباريات الاستعدادية التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة، خلال معسكر الفريق بالنمسا، تحضيرات لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي عن مواجهة فريق شتوتجارت الألماني، يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس، ثم سيلتقى نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي مساء الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجاري.

وواجه الريدز نظيرهم ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا خلال دور المجموعات، وتفوق ليفربول ذهابا وإيابا بفضل نجمه الدولي المصري محمد صلاح، وستشهد المباراة الودية مواجهة الياباني تاكومي مينامينو لفريقه النمساوي السابق، بعدما انتقل لصفوف ليفربول في يناير الماضي.

وكان ليفربول قد حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضى، بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بعدما جمع 99 نقطة.

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