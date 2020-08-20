يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الرائد والشباب فى الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-8-2020 في الجولة 26، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نُقلت مباراة “الاتحاد والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “خالد المديفر”، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

واصل الرائد نتائجه الجيدة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الشباب إلى انتصار ثمين ومستحق 2-1.

وارتفع رصيد الرائد، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة ببالدوري السعودي، إلى 42 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

فى المقابل تجمد رصيد الشباب، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، عند 38 نقطة في المركز السابع.

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وبادر الشباب بالتسجيل في الدقيقة 17 عن طريق نجمه السنغالي ماخيتي ديوب، لكن الرائد انتفض في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق المغربي جلال الداودي و(البديل) السوري جهاد الحسين في الدقيقتين 69 و80.

إليكم أهداف مباراة الرائد والشباب فى الدوري السعودي

هدف التقدم للشباب “ديوب” 1-0

هدف التعادل للرائد 1-1

الرائد يسجل الهدف الثاني 2-1

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