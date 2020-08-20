بايرن ميونيخ يقصي ليون ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ بايرن ميونيخ الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ليون الفرنسي 3-0 في نصف النهائي الأربعاء على ملعب خوسيه الفالادي في لشبونة.



وسجل لبايرن أهدافه، سيرج غنابري ثنائية 18و 33 والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي 88 لينتقل الفريق البافاري إلى المباراة النهائية ويضرب موعداً مع باريس سان جيرمان الفرنسي على اللقب الغالي يوم الأحد القادم.



وعلى الرغم من البداية الجيدة والشجاعة من ليون وتمسكه بتشكيل الخطورة في بعض من أوقات المباراة، إلا أن خبرة بايرن وصلابته وشخصيته القوية كلها عوامل رجحت الكفة لأبناء المدرب فليك.



وسبق لبايرن أن خاض غمار المباراة النهائية عشر مرات سابقاً حقق اللقب في نصفها (1974 و1975 و1976 و2001 و2013).



وللمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال يصل فريقان لنصف النهائي تم استبدال مدربيهما خلال الموسم، إذ حلّ الفرنسي رودي غارسيا بدلا من البرازيلي سيلفينيو في تشرين الأول/أكتوبر في ليون، وفليك بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر لدى بايرن.



وفشل غارسيا في الاقتداء بمواطنه ديدييه ديشان (المدرب الحالي لمنتخب فرنسا) كمدرب فرنسي يقود فريق من بلاده إلى المباراة النهائية، عندما قاد موناكو في موسم 2003-2004 لكنه خسر أمام بورتو البرتغالي 0-3.



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