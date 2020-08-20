اليويفا يدرس السماح للجماهير بحضور كأس السوبر الأوروبية

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) السماح للجماهير بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبية في سبتمبر في بودابست تمهيدا لعودة محتملة للمشجعين للملاعب بأعداد محدودة.



وتقام مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي حاليا بدون جماهير في ملاعب محايدة في محاولة لإحتواء انتشار فيروس كوفيد-19.



وعقد اليويفا، الأربعاء، مؤتمرا عبر دوائر الاتصال بحضور ممثلين عن كل الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 55 لمناقشة سبل عودة الجماهير للملاعب.



وقال اليويفا إنه سيكون من السابق جدا لأوانه السماح للمشجعين بحضور مباريات كأس الأمم الدولية الشهر المقبل لكنه وافق على استغلال بعض المناسبات لمعرفة مدى تأثير عودة الجماهير على الإجراءات الصحية المتبعة حاليا.



وقال اليويفا في بيان "أكد المشاركون على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة قبل السماح للجماهير بالعودة".



وتجمع مباراة كأس السوبر الأوروبية، المقررة في 24 سبتمبر، بين بطل دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي. المصدر: رويترز

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